"Мой район. Обратная связь": капремонт многоквартирного дома завершился в Раменках

На западе Москвы, в Раменках, завершился капремонт многоквартирного дома. Здание находится по адресу Мичуринский проспект, 38.

Двенадцатиэтажный дом был построен в 1972 году. Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок его фасад и ряд инженерных систем. Также была обновлена керамогранитная плитка цоколя, восстановлены балконы.

Работы прошли в рамках Московской программы капитального ремонта. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".