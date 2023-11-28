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28 ноября, 06:50

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"Мой район. Обратная связь": капремонт многоквартирного дома завершился в Раменках

"Мой район. Обратная связь": капремонт многоквартирного дома завершился в Раменках

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На западе Москвы, в Раменках, завершился капремонт многоквартирного дома. Здание находится по адресу Мичуринский проспект, 38.

Двенадцатиэтажный дом был построен в 1972 году. Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок его фасад и ряд инженерных систем. Также была обновлена керамогранитная плитка цоколя, восстановлены балконы.

Работы прошли в рамках Московской программы капитального ремонта. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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