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27 ноября, 17:50

Город

"Мой район. Обратная связь": асфальт заменили на Каширском шоссе в Москве

"Мой район. Обратная связь": асфальт заменили на Каширском шоссе в Москве

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На Каширском шоссе в Москве специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров. В общей сложности заменили более 185 тысяч квадратных метров асфальта на участке от Борисовского проезда до МКАД.

Последний раз аналогичные мероприятия проводили в 2018 году. За прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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