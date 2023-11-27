"Мой район. Обратная связь": асфальт заменили на Каширском шоссе в Москве

На Каширском шоссе в Москве специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров. В общей сложности заменили более 185 тысяч квадратных метров асфальта на участке от Борисовского проезда до МКАД.

Последний раз аналогичные мероприятия проводили в 2018 году. За прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".