"Мой район. Обратная связь": снегосплавные пункты начали работать в столице

В Москве начали работать снегосплавные пункты. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили 56 стационарных точек. Их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки.

При этом сооружения соответствуют современным требованиям безопасности и не вредят экологии. Снежные массы плавятся при помощи тепла сточных вод. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".