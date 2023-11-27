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27 ноября, 08:25

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"Мой район. Обратная связь": снегосплавные пункты начали работать в столице

"Мой район. Обратная связь": снегосплавные пункты начали работать в столице

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В Москве начали работать снегосплавные пункты. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили 56 стационарных точек. Их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки.

При этом сооружения соответствуют современным требованиям безопасности и не вредят экологии. Снежные массы плавятся при помощи тепла сточных вод. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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