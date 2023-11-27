27 ноября, 08:25Город
"Мой район. Обратная связь": снегосплавные пункты начали работать в столице
В Москве начали работать снегосплавные пункты. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили 56 стационарных точек. Их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки.
При этом сооружения соответствуют современным требованиям безопасности и не вредят экологии. Снежные массы плавятся при помощи тепла сточных вод. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь