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24 ноября, 07:45

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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на Плющихе

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на Плющихе

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В Хамовниках, на Плющихе, завершился капитальный ремонт жилого дома. Его возвели в 1973 году по индивидуальному проекту архитектора Евгения Стамо.

Главной задачей специалистов было сохранить первозданную красоту объекта. Для этого подобрали передовые отечественные материалы и технологии.

Ремонт фасада разделили на несколько этапов. Работы начались с демонтажа старой гидроизоляции и устройства новой стяжки, потом в порядок привели лоджии, а также обновили входные группы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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