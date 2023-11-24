24 ноября, 07:05Город
"Мой район. Обратная связь": восстановление дома 1972 года прошло на востоке Москвы
На востоке Москвы прошло восстановление многоквартирного жилого дома. Здание находится по адресу улица Русаковская, 29.
Дом был возведен в 1972 году по типовому проекту. Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад и проложили новую электросеть в здании. Также на объекте был проведен комплекс работ по обновлению керамогранитной плитки цоколя, ремонту входных групп и восстановлению балконов.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь