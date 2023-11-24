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24 ноября, 07:05

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"Мой район. Обратная связь": восстановление дома 1972 года прошло на востоке Москвы

"Мой район. Обратная связь": восстановление дома 1972 года прошло на востоке Москвы

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На востоке Москвы прошло восстановление многоквартирного жилого дома. Здание находится по адресу улица Русаковская, 29.

Дом был возведен в 1972 году по типовому проекту. Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад и проложили новую электросеть в здании. Также на объекте был проведен комплекс работ по обновлению керамогранитной плитки цоколя, ремонту входных групп и восстановлению балконов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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