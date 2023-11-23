"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории возле центра "Янтарь"

Завершилось благоустройство территории возле центра "Янтарь". На месте пустыря организовали спортивно-игровую зону.

Там появились пространства с лавочками и качелями, удобные пешеходные дорожки. На детской площадке установили игровой комплекс и карусель. Со стороны Открытого шоссе сделали удобный маршрут к районному центру "Янтарь".

Активное благоустройство идет и в других районах. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".