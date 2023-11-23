23 ноября, 17:05Город
"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома 1973 года на Плющихе
В Хамовниках, на улице Плющихе, завершился капитальный ремонт жилого дома. Его возвели в 1973 году по индивидуальному проекту архитектора Евгения Стамо.
Главной задачей специалистов было сохранить первозданную красоту объекта. Для этого подобрали передовые отечественные материалы и технологии.
Ремонт фасада разделили на несколько этапов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь