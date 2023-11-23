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23 ноября, 17:05

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома 1973 года на Плющихе

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома 1973 года на Плющихе

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В Хамовниках, на улице Плющихе, завершился капитальный ремонт жилого дома. Его возвели в 1973 году по индивидуальному проекту архитектора Евгения Стамо.

Главной задачей специалистов было сохранить первозданную красоту объекта. Для этого подобрали передовые отечественные материалы и технологии.

Ремонт фасада разделили на несколько этапов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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