23 ноября, 10:00Город
"Мой район. Обратная связь": реставрация дома купцов Марковых завершится в 2024 году
В центре столицы завершается реставрация дома купцов Марковых. Здание находится по адресу улица Каретный ряд, 4, строение 4.
Здание было возведено в конце ХIХ века. Там уже отреставрировали интерьеры, фасады, а также скульптуры грифонов. Исторический облик специалисты восстанавливали по архивным чертежам и фрагментам декора.
Реставрация дома завершится в первом квартале 2024 года. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь