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23 ноября, 10:00

Город

"Мой район. Обратная связь": реставрация дома купцов Марковых завершится в 2024 году

"Мой район. Обратная связь": реставрация дома купцов Марковых завершится в 2024 году

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В центре столицы завершается реставрация дома купцов Марковых. Здание находится по адресу улица Каретный ряд, 4, строение 4.

Здание было возведено в конце ХIХ века. Там уже отреставрировали интерьеры, фасады, а также скульптуры грифонов. Исторический облик специалисты восстанавливали по архивным чертежам и фрагментам декора.

Реставрация дома завершится в первом квартале 2024 года. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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