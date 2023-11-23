"Мой район. Обратная связь": реставрация дома купцов Марковых завершится в 2024 году

В центре столицы завершается реставрация дома купцов Марковых. Здание находится по адресу улица Каретный ряд, 4, строение 4.

Здание было возведено в конце ХIХ века. Там уже отреставрировали интерьеры, фасады, а также скульптуры грифонов. Исторический облик специалисты восстанавливали по архивным чертежам и фрагментам декора.

Реставрация дома завершится в первом квартале 2024 года. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".