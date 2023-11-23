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23 ноября, 06:55

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"Мой район. Обратная связь": капремонт дома провели в Алексеевском районе столицы

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома провели в Алексеевском районе столицы

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В Алексеевском районе, на Маломосковской улице, завершился капитальный ремонт жилого дома. Здание возвели в 1969 году.

Особое внимание специалисты уделили восстановлению наружных стен дома, которые отделаны мелкозернистой плиткой. На первом этапе промыли открытые поверхности фасада, ликвидировали трещины и отбили бухтящую плитку. Затем мастера нанесли штукатурно-клеевой состав с армирующей сеткой.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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