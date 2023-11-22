22 ноября, 18:20Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт дома в стиле эклектика завершили в Замоскворечье
В Замоскворечье завершился капитальный ремонт уникального дома в стиле эклектики. Дом находится по адресу Большой Овчинниковский переулок, 24, строение 1.
Дом возвели в 1900 году, а в 1933-м надстроили еще три этажа. Особое внимание уделили восстановлению фасада. Он богато украшен декоративными элементами, в частности балконами. Работы по фасаду разделили на несколько этапов.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь