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22 ноября, 18:20

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома в стиле эклектика завершили в Замоскворечье

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома в стиле эклектика завершили в Замоскворечье

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В Замоскворечье завершился капитальный ремонт уникального дома в стиле эклектики. Дом находится по адресу Большой Овчинниковский переулок, 24, строение 1.

Дом возвели в 1900 году, а в 1933-м надстроили еще три этажа. Особое внимание уделили восстановлению фасада. Он богато украшен декоративными элементами, в частности балконами. Работы по фасаду разделили на несколько этапов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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