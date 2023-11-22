"Мой район. Обратная связь": капремонт дома в стиле эклектика завершили в Замоскворечье

В Замоскворечье завершился капитальный ремонт уникального дома в стиле эклектики. Дом находится по адресу Большой Овчинниковский переулок, 24, строение 1.

Дом возвели в 1900 году, а в 1933-м надстроили еще три этажа. Особое внимание уделили восстановлению фасада. Он богато украшен декоративными элементами, в частности балконами. Работы по фасаду разделили на несколько этапов.

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