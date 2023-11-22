"Мой район. Обратная связь": многопрофильный детский стационар появится в Филевском Парке

В столичном районе Филевский Парк постоят новый многопрофильный детский стационар. Новое медицинское учреждение будет расположено по адресу улица Алябьева, дом 7/33.

Общая площадь корпусов многопрофильного детского стационара составит около 120 тысяч квадратных метров. Завершить строительство объекта планируется в 2028 году.

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