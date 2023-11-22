"Мой район. Обратная связь": Дмитровский путепровод обновили на три четверти

В Северном административном округе продолжается обновление Дмитровского путепровода. Работы на объекте выполнены уже на три четверти.

Специалисты меняют опоры и пролетные строения моста, приводят в порядок участок Дмитровского шоссе, который примыкает к сооружению. Движение по путепроводу запустят уже в декабре.

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