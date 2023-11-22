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22 ноября, 06:50

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1954 года завершили на юго-западе столицы

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1954 года завершили на юго-западе столицы

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На юго-западе столицы прошел капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание находится по адресу Большая Черемушкинская улица, 42, корпус 1. Дом был возведен в 1954 году по проекту специального архитектурно-конструкторского бюро.

Специалисты Фонда капитального ремонта восстановили фасад этого здания. Работы начались с промывки и расчистки стен, затем мастера восстановили кирпичную кладку.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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