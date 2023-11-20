20 ноября, 07:45Город
"Мой район. Обратная связь": мастера обновили жилой дом на северо-востоке столицы
На северо-востоке Москвы прошло обновление жилого дома. Здание находится по адресу улица Декабристов, 21.
Дом возведен в 1976 году по типовому проекту. Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок его фасад и крышу. Облик дома восстановили с помощью передовой технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь