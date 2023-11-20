"Мой район. Обратная связь": мастера обновили жилой дом на северо-востоке столицы

На северо-востоке Москвы прошло обновление жилого дома. Здание находится по адресу улица Декабристов, 21.

Дом возведен в 1976 году по типовому проекту. Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок его фасад и крышу. Облик дома восстановили с помощью передовой технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках.

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