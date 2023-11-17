17 ноября, 08:30Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома завершился на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы прошло обновление жилого дома. Здание находится по адресу улица Декабристов, 21. Дом был возведен в 1976 году по типовому проекту.
Специалисты фонда капитального ремонта привели в порядок его фасад и крышу, создали новый эстетический портрет здания. Облик дома восстановили с помощью передовой технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Мастера также нанесли антисептические растворы на места намокания.
Кроме того, большой объем работ был проведен на крыше. Там заново отлили стяжку, а затем сверху уложили полимернобитумный материал. Для ремонта были подобраны качественные отечественные материалы.
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