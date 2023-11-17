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17 ноября, 07:45

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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в неоклассическом стиле в Москве

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в неоклассическом стиле в Москве

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В центре столицы завершился капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится по адресу улица Садовая-Каретная, дом 8, строение 4. Здание было возведено в 1917 году.

Специалисты фонда капитального ремонта сперва расчистили и промыли его стены, далее приступили к восстановлению кирпичной кладки здания. В местах намокания и образования грибка нанесли специальный антибактериальный состав. Декор здания также привели в порядок, архитектурные элементы акцентировали белым цветом.

Еще мастера обновили цоколь здания, заменили отливы и водосточные трубы, а также отремонтировали оконные и дверные откосы. Работы прошли в рамках столичной программы капремонта.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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