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17 ноября, 06:55

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"Мой район. Обратная связь": около 80% газовых плит проверили в жилых домах Москвы

"Мой район. Обратная связь": около 80% газовых плит проверили в жилых домах Москвы

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В столице с начала года проверили около 80% газовых плит, расположенных в многоквартирных домах. Специалисты проводят диагностику газопроводов внутри домов и приборов, которые стоят непосредственно в квартирах. Это позволяет вовремя выявить устаревшее или неисправное оборудование.

В Москве более 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Средний срок работы такого оборудования составляет около 10–12 лет. В соответствии с правилами, с 2019 года газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу вещества, если пламя в горелке погасло.

Информацию о дате и времени проведения инспекции заранее размещают на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Программа: Мой район. Обратная связь
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