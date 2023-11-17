"Мой район. Навигатор": выставка об истории косметики и парфюмерии в РФ стартовала на ВДНХ

Редчайшие флаконы духов, коробочки с пудрой, эксклюзивная помада и мыло – такую коллекцию предлагают посмотреть на ВДНХ. Там проходит выставка "Слава и величие парфюмеров царской России".

Все желающие смогут не только оценить дизайн косметики XIX века, но и узнать, какие ароматы предпочитали дамы и господа столетия назад. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".