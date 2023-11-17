Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября, 04:25

Город

"Мой район. Навигатор": выставка об истории косметики и парфюмерии в РФ стартовала на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": выставка об истории косметики и парфюмерии в РФ стартовала на ВДНХ

Кемеровская область представила свою программу на ВДНХ

"Сити": спектакль "Космос" по пьесе Житковского поставили в театре имени Пушкина

"Сити": спектакль "Павел I" поставили в театре имени Вахтангова

Сайт-путеводитель открыли для посетителей форума "Россия"

Столичные проекты представили на выставке в "Зарядье"

Москвичи могут посетить почти 500 кружков и секций в городских парках

Каток появится на площади Промышленности на ВДНХ

Предновогоднюю ярмарку открыли на Тверской площади в Москве

Выставка о парфюмерии в царской России стартовала на ВДНХ

Редчайшие флаконы духов, коробочки с пудрой, эксклюзивная помада и мыло – такую коллекцию предлагают посмотреть на ВДНХ. Там проходит выставка "Слава и величие парфюмеров царской России".

Все желающие смогут не только оценить дизайн косметики XIX века, но и узнать, какие ароматы предпочитали дамы и господа столетия назад. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
досуггородвыставкивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика