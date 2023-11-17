17 ноября, 04:25Город
"Мой район. Навигатор": выставка об истории косметики и парфюмерии в РФ стартовала на ВДНХ
Редчайшие флаконы духов, коробочки с пудрой, эксклюзивная помада и мыло – такую коллекцию предлагают посмотреть на ВДНХ. Там проходит выставка "Слава и величие парфюмеров царской России".
Все желающие смогут не только оценить дизайн косметики XIX века, но и узнать, какие ароматы предпочитали дамы и господа столетия назад. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Обратная связь