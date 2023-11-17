17 ноября, 00:50Город
"Мой район. Навигатор": в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века
На Новозаводской улице завершилась реставрация фасада храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Этому предшествовало два года кропотливой работы.
Реставраторы полностью привели в порядок белокаменный декор, обновили кирпичную кладку и ступени, основания столбов и колонн арок.
Храм построен в конце XVII века, его заложил родной дядя Петра I Лев Нарышкин. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Обратная связь