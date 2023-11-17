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17 ноября, 00:50

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"Мой район. Навигатор": в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века

"Мой район. Навигатор": в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века

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На Новозаводской улице завершилась реставрация фасада храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Этому предшествовало два года кропотливой работы.

Реставраторы полностью привели в порядок белокаменный декор, обновили кирпичную кладку и ступени, основания столбов и колонн арок.

Храм построен в конце XVII века, его заложил родной дядя Петра I Лев Нарышкин. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
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