"Мой район. Навигатор": в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века

На Новозаводской улице завершилась реставрация фасада храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Этому предшествовало два года кропотливой работы.

Реставраторы полностью привели в порядок белокаменный декор, обновили кирпичную кладку и ступени, основания столбов и колонн арок.

Храм построен в конце XVII века, его заложил родной дядя Петра I Лев Нарышкин. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".