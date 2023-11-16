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Новости

16 ноября, 18:00

Город

"Мой район. Обратная связь": новые скверы появились на северо-востоке Москвы

"Мой район. Обратная связь": новые скверы появились на северо-востоке Москвы

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На северо-востоке Москвы появились новые скверы. Там облагородили территории двух пустырей. Главная задача проекта благоустройства – сделать комфортным путь от станции БКЛ "Марьина Роща" к одноименной станции МЦД-2.

Один из скверов разбили возле дома № 52/17 на Сущевском Валу. Там появилась детская площадка, парковые качели и уличные кресла. Так же эту территорию украсили арт-объекты – белоснежные шары-камни.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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