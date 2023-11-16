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16 ноября, 09:50

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"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

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На юге столицы прошло благоустройство в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Теперь недалеко от станций метро "Красногвардейская" и "Зябликово" на месте полузаброшенной территории появился парк.

Место отдыха создали на участке, ограниченном МКАД, Воронежской улицей и Ореховым бульваром. Протяженность прогулочных маршрутов составила около семи километров. Большую их часть проложили по приподнятым на сваях мосткам.

Кроме того, специалисты создали 19 мостиков-переходов длиной от 3 до 30 метров для связи берегов вдоль русла рек. А еще там оборудовали пикниковые зоны с беседками, столами и скамейками. Для культурных мероприятий построили сцену с видом на пойму реки Шмелевки.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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