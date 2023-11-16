"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

На юге столицы прошло благоустройство в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Теперь недалеко от станций метро "Красногвардейская" и "Зябликово" на месте полузаброшенной территории появился парк.

Место отдыха создали на участке, ограниченном МКАД, Воронежской улицей и Ореховым бульваром. Протяженность прогулочных маршрутов составила около семи километров. Большую их часть проложили по приподнятым на сваях мосткам.

Кроме того, специалисты создали 19 мостиков-переходов длиной от 3 до 30 метров для связи берегов вдоль русла рек. А еще там оборудовали пикниковые зоны с беседками, столами и скамейками. Для культурных мероприятий построили сцену с видом на пойму реки Шмелевки.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".