"Мой район. Обратная связь": коммунальный флот Москвы подготовили к зиме

Столичный коммунальный флот законсервировали до весны. Суда собрали около 600 тонн мусора с апреля по октябрь. Кроме того, они ликвидировали почти 100 загрязнений и подняли со дна более 20 тонн песка и грунта.

Теперь все суда будут проверять, а при необходимости обновят в них оборудование. Четыре шаланды и два плавательные крана отправят на капремонт. На зиму на реке останется два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. А там, где вода не замерзает, продолжат работать несколько быстроходных катеров.

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