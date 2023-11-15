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Новости

15 ноября, 18:00

Город

"Мой район. Обратная связь": новые экомаршруты обустроили в столичном парке "Яуза"

"Мой район. Обратная связь": новые экомаршруты обустроили в столичном парке "Яуза"

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В парке "Яуза" на северо-востоке столицы появились новые экомаршруты. Всего создали четыре маршрута – беговой, велосипедный, экологический и историко-культурный. Их общая длина превышает 1,5 километра.

Один из маршрутов оборудовали вокруг существующего пруда. В него интегрированы две смотровые площадки общей площадью почти 100 квадратных метров. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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