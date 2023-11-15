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15 ноября, 15:30

Город

"Мой район. Обратная связь": подсветку фонтана на Манежной площади подготовили к зиме

"Мой район. Обратная связь": подсветку фонтана на Манежной площади подготовили к зиме

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Подсветку фонтанного комплекса на Манежной площади подготовили к зиме. Специалисты заменили вышедшие из строя приборы и закрыли все светильники специальными коробами – таким образом их защищают от низких температур.

Всего в фонтанном комплексе на Манежной площади установлено около тысячи светильников. Все устройства являются светодиодными. Такие приборы работают дольше по времени и потребляют меньше электроэнергии.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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