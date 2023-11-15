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15 ноября, 10:55

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"Мой район. Обратная связь": в Москве началась замена летних знаков безопасности на зимние

"Мой район. Обратная связь": в Москве началась замена летних знаков безопасности на зимние

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В столице началась замена летних знаков безопасности на зимние. Работы идут на всех столичных водоемах.

До конца ноября более 900 летних информационных щитов "Купаться запрещено!" заменят зимними с надписью: "Выход на лед запрещен!". Знаки меняют два раза в год: в середине апреля и в ноябре, незадолго до образования льда на поверхности прудов.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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