"Мой район. Обратная связь": в Москве началась замена летних знаков безопасности на зимние

В столице началась замена летних знаков безопасности на зимние. Работы идут на всех столичных водоемах.

До конца ноября более 900 летних информационных щитов "Купаться запрещено!" заменят зимними с надписью: "Выход на лед запрещен!". Знаки меняют два раза в год: в середине апреля и в ноябре, незадолго до образования льда на поверхности прудов.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".