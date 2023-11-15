15 ноября, 10:55Город
"Мой район. Обратная связь": в Москве началась замена летних знаков безопасности на зимние
В столице началась замена летних знаков безопасности на зимние. Работы идут на всех столичных водоемах.
До конца ноября более 900 летних информационных щитов "Купаться запрещено!" заменят зимними с надписью: "Выход на лед запрещен!". Знаки меняют два раза в год: в середине апреля и в ноябре, незадолго до образования льда на поверхности прудов.
Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь