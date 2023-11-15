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15 ноября, 08:20

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершили на Автозаводской улице

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершили на Автозаводской улице

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На юге столицы завершен капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится по адресу улица Автозаводская, дом 9/1.

Дом был возведен в 1955 году по индивидуальному проекту. Специалисты фонда капитального ремонта привели в порядок фасад этого здания. Работы начались с расчистки стен от пыли и грязи, затем мастера отбили старую штукатурку и привели в порядок декоративные элементы главного фасада.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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