"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершили на Автозаводской улице

На юге столицы завершен капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится по адресу улица Автозаводская, дом 9/1.

Дом был возведен в 1955 году по индивидуальному проекту. Специалисты фонда капитального ремонта привели в порядок фасад этого здания. Работы начались с расчистки стен от пыли и грязи, затем мастера отбили старую штукатурку и привели в порядок декоративные элементы главного фасада.

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