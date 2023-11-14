"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство Боровского парка

В поселении Внуковском завершилось благоустройство Боровского парка. Работы проводились в два этапа.

В 2023 году в парке сделали зоны отдыха, велосипедные маршруты, веревочный городок, скейт-парк и многое другое. Кроме того, привели в порядок природный ручей, рядом с ним обустроили декоративный каменный лабиринт.

Благоустройство гармонично вписали в ландшафт. В парке сохранили растущие деревья и кустарники, а сеть насыпных дорожек проложили по существовавшим тропинкам.

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