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14 ноября, 18:00

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"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство Боровского парка

"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство Боровского парка

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В поселении Внуковском завершилось благоустройство Боровского парка. Работы проводились в два этапа.

В 2023 году в парке сделали зоны отдыха, велосипедные маршруты, веревочный городок, скейт-парк и многое другое. Кроме того, привели в порядок природный ручей, рядом с ним обустроили декоративный каменный лабиринт.

Благоустройство гармонично вписали в ландшафт. В парке сохранили растущие деревья и кустарники, а сеть насыпных дорожек проложили по существовавшим тропинкам.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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