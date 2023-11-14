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14 ноября, 09:45

Город

"Мой район. Обратная связь": дом 1955 года отремонтировали на Автозаводской улице в Москве

"Мой район. Обратная связь": дом 1955 года отремонтировали на Автозаводской улице в Москве

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На юге столицы завершен капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится на улице Автозаводской. Дом был возведен в 1955 году по индивидуальному проекту.

Специалисты фонда капитального ремонта привели в порядок фасад здания. Работы начались с расчистки стен от пыли и грязи, затем мастера отбили старую штукатурку. Также привели в порядок декоративные элементы главного фасада: пилястры, сандрики, филенки, пояса и кронштейны. Специалисты также восстановили поврежденные плиты и заменили балконные экраны. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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