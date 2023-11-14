"Мой район. Обратная связь": в Тушинском природном парке благоустроили овраг

На северо-западе столицы появился новый променад. Он расположен между западным и восточным мостами Сходненского деривационного канала.

До благоустройства эта территория была неухоженной. На ней находились детские и спортивные площадки с устаревшим оборудованием, не было прогулочных маршрутов и современной инфраструктуры. Теперь это место превратилось в полноценное рекреационное пространство площадью восемь гектаров.

В результате около семи тысяч жителей близлежащих домов получили новое место для отдыха и занятий спортом. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".