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14 ноября, 06:50

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"Мой район. Обратная связь": в столице провели благоустройство Южного речного вокзала

"Мой район. Обратная связь": в столице провели благоустройство Южного речного вокзала

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Прогулочная набережная и зоны отдыха появились в результате благоустройства на Южном речном вокзале Москвы. На первом этапе выполнили работы по прокладке и подключению инженерных сетей. В зоне швартовки судов углубили дно и извлекли иловые отложения.

На втором этапе завершили благоустройство набережной. Ее протяженность – 500 метров. Там организовали пять причальных зон для судов разного класса и установили два павильона для пассажиров. Обновили и пешеходную зону, ее площадь теперь превышает 18 тысяч квадратных метров. Вдоль набережной Южного речного вокзала установили более 70 фонарей. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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