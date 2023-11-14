"Мой район. Обратная связь": в столице провели благоустройство Южного речного вокзала

Прогулочная набережная и зоны отдыха появились в результате благоустройства на Южном речном вокзале Москвы. На первом этапе выполнили работы по прокладке и подключению инженерных сетей. В зоне швартовки судов углубили дно и извлекли иловые отложения.

На втором этапе завершили благоустройство набережной. Ее протяженность – 500 метров. Там организовали пять причальных зон для судов разного класса и установили два павильона для пассажиров. Обновили и пешеходную зону, ее площадь теперь превышает 18 тысяч квадратных метров. Вдоль набережной Южного речного вокзала установили более 70 фонарей. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".