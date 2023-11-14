Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 06:20

Город

"Мой район. Обратная связь": мастера обновили дом на улице Демьяна Бедного

"Мой район. Обратная связь": мастера обновили дом на улице Демьяна Бедного

Новости часа: храм Покрова в Филях открыт для посещения после реставрации

Церемония "100 дней до Игр будущего" началась на ВДНХ

Годовой план по строительству дорог в столице выполнили досрочно

Самые большие аисты в мире поселились в Московском зоопарке

Новости часа: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Более 50 тыс кружков и секций доступны в Москве

"Актуальный репортаж": столичные причалы подготовили к зиме

Почти 400 проверок на строящихся дорогах провели с начала года в Москве

Сергей Собянин рассказал о создании парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

На северо-западе столицы специалисты закончили восстановление девятиэтажного жилого дома. Здание находится по адресу улица Демьяна Бедного, 17, корпус 3.

Дом был возведен в 1974 году. Специалисты фонда капитального ремонта привели в порядок фасад, крышу и магистрали водоотведения этого здания. Особое внимание уделили стенам дома, которые покрыты мелкозернистой керамической плиткой.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика