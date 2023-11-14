"Мой район. Обратная связь": мастера обновили дом на улице Демьяна Бедного

На северо-западе столицы специалисты закончили восстановление девятиэтажного жилого дома. Здание находится по адресу улица Демьяна Бедного, 17, корпус 3.

Дом был возведен в 1974 году. Специалисты фонда капитального ремонта привели в порядок фасад, крышу и магистрали водоотведения этого здания. Особое внимание уделили стенам дома, которые покрыты мелкозернистой керамической плиткой.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".