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13 ноября, 06:10

Спорт

"Мой район. Обратная связь": парк "Сосенки" благоустроили в столице

"Мой район. Обратная связь": парк "Сосенки" благоустроили в столице

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На юго-западе столицы привели в порядок парк "Сосенки". Там отремонтировали четыре детские площадки, установили новые игровые городки, качели, песочницы, интерактивные доски и качалки-пружинки.

Для активного отдыха в парке обустроили две спортивные зоны. Там установили популярные силовые тренажеры, реконструировали спортивное поле, а рядом открыли пункт бесплатного проката спортинвентаря. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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