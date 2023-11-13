"Мой район. Обратная связь": парк "Сосенки" благоустроили в столице

На юго-западе столицы привели в порядок парк "Сосенки". Там отремонтировали четыре детские площадки, установили новые игровые городки, качели, песочницы, интерактивные доски и качалки-пружинки.

Для активного отдыха в парке обустроили две спортивные зоны. Там установили популярные силовые тренажеры, реконструировали спортивное поле, а рядом открыли пункт бесплатного проката спортинвентаря. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".