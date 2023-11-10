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10 ноября, 18:25

Город

"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство возле станции МЦД-4 Внуково

"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство возле станции МЦД-4 Внуково

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В поселении Внуковском завершены основные работы по благоустройству возле станции МЦД-4 Внуково. Теперь там созданы комфортные пешеходный и автомобильный маршруты к платформе от жилой застройки на участке Внуковского шоссе от Железнодорожной улицы до пересечения с улицей Писательские Дачи.

На всей территории установили фонари и уличные торшеры, а еще разместили остановочные павильоны с зарядными слотами. Возле станции разбили газон общей площадью более 11 тысяч квадратных метров, а поздней осенью дополнительно высадят деревья и кустарники.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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