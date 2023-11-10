"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство вдоль Профсоюзной улицы

На юго-западе столицы привели в порядок пешеходный маршрут вдоль Профсоюзной улицы. Там обновили покрытие дорожек, разбили цветники, установили парковые качели, круглые беседки и лавочки. Кроме того, на Профсоюзной улице обустроили несколько новых площадок для выгула и тренировки собак.

Ранее в этом районе завершилось благоустройство территории у Коньковских прудов. Над водоемами появились деревянные настилы в виде лепестков, а на песчаном пляже привели в порядок волейбольную площадку. Помимо этого, на всей благоустроенной территории установили более 700 опор освещения.

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