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10 ноября, 09:35

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"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни

"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни

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Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство территории возле Троице-Одигитриевского женского монастыря Зосимова пустыни в ТиНАО. Воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию. Кроме того, было выполнено устройство системы водоотведения – вместо обычных дренажных канав сделали сухие ручьи с подпорными стенками из габионов.

Еще была проведена модернизация системы освещения. А общей сложности возле монастыря установили более 50 фонарей с энергоэффективными светильниками.
Финальным этапом стало озеленение. Специалисты обустроили цветники площадью 170 тысяч квадратных метров, а также высадили 50 взрослых деревьев и почти 240 кустарников.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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