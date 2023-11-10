"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни

Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство территории возле Троице-Одигитриевского женского монастыря Зосимова пустыни в ТиНАО. Воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию. Кроме того, было выполнено устройство системы водоотведения – вместо обычных дренажных канав сделали сухие ручьи с подпорными стенками из габионов.

Еще была проведена модернизация системы освещения. А общей сложности возле монастыря установили более 50 фонарей с энергоэффективными светильниками.

Финальным этапом стало озеленение. Специалисты обустроили цветники площадью 170 тысяч квадратных метров, а также высадили 50 взрослых деревьев и почти 240 кустарников.

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