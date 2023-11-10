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10 ноября, 08:00

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1971 года завершили на улице Приорова

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1971 года завершили на улице Приорова

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На севере столицы завершился капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание находится по адресу улица Приорова, 38А.

Дом был возведен в 1971 году. Специалисты Фонда капитального ремонта провели комплекс работ по восстановлению здания – обновление фасада, подъезда и подвала. В доме также заменили заменили системы магистралей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и центрального отопления, проложили новую электросеть.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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