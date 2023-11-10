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10 ноября, 06:15

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на улице Сходненской

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на улице Сходненской

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На северо-западе Москвы завершился капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание находится на улице Сходненской, 50. Дом был возведен в 1959 году в неоклассическом стиле.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад дома, а также заменили ряд внутридомовых инженерных систем. Особое внимание уделили внешнему виду здания.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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