"Мой район. Обратная связь": мастера завершат ремонт дома 1930 года на Мантулинской улице

В Пресненском районе завершается капитальный ремонт пятиэтажного жилого дома, который входит в жилмассив "Нижняя Пресня". Он находится на Мантулинской улице.

Здание возвели в 1930 году в конструктивистском стиле. Особое внимание уделили сохранению уникального исторического облика старинного фасада.

На первом этапе мастера расчистили стены и расшили швы, а затем восстановили все повреждения кирпичной кладки и обработали места намокания антигрибковым составом. В финале фасад окрасили и привели в порядок архитектурные элементы.

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