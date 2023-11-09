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09 ноября, 17:50

Город

"Мой район. Обратная связь": мастера завершат ремонт дома 1930 года на Мантулинской улице

"Мой район. Обратная связь": мастера завершат ремонт дома 1930 года на Мантулинской улице

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В Пресненском районе завершается капитальный ремонт пятиэтажного жилого дома, который входит в жилмассив "Нижняя Пресня". Он находится на Мантулинской улице.

Здание возвели в 1930 году в конструктивистском стиле. Особое внимание уделили сохранению уникального исторического облика старинного фасада.

На первом этапе мастера расчистили стены и расшили швы, а затем восстановили все повреждения кирпичной кладки и обработали места намокания антигрибковым составом. В финале фасад окрасили и привели в порядок архитектурные элементы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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