"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада дома на проезде Нансена

В Свиблове завершился капитальный ремонт фасада жилого дома в проезде Нансена. Здание возвели в 1959 году.

Для того, чтобы сохранить историческую красоту объекта, специалисты создали уникальный проект проведения работ. Фасад восстанавливали поэтапно.

На первом этапе специалисты промыли стены от грязи и копоти, а затем нанесли антикоррозийную защиту в местах намокания и восстановили разрушенные слои кирпичной кладки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".