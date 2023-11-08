"Мой район. Обратная связь": парк у Святого озера обновили в столице

В столице благоустроили парк у Святого озера. Лесную зону оставили нетронутой, а на центральной аллее обновили дорожки, установили большие качели с навесами, разбили цветники. Преобразилась площадь около стелы "Слава защитникам Отечества", где проводят мероприятия.

Для детей в парке сделали игровую площадку с комплексом в виде корабля, веревочным городком и качелями. Также появилась площадка с уличными тренажерами и футбольное поле с искусственным газоном. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".