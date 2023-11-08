"Мой район. Обратная связь": благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ завершили в столице

На юго-западе Москвы прошло благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ. В результате проведенных работ там появилась зона отдыха, площадь которой превышает две тысячи квадратных метров.

Специалисты отреставрировали сохранившиеся парковые скульптуры, а также воссоздали утраченные. Кроме того, восстановили три фонтана, организовали детские площадки, скейт-парк и зону для воркаута.

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