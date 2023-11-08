08 ноября, 09:45Город
"Мой район. Обратная связь": благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ завершили в столице
На юго-западе Москвы прошло благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ. В результате проведенных работ там появилась зона отдыха, площадь которой превышает две тысячи квадратных метров.
Специалисты отреставрировали сохранившиеся парковые скульптуры, а также воссоздали утраченные. Кроме того, восстановили три фонтана, организовали детские площадки, скейт-парк и зону для воркаута.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь