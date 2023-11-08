Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября, 09:45

Город

"Мой район. Обратная связь": благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ завершили в столице

"Мой район. Обратная связь": благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ завершили в столице

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада дома на проезде Нансена

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1970 года завершили на Снайперской улице

Фестиваль кино стартовал в кинотеатре "Художественный"

Павильоны ВДНХ представят спецпрограммы на выставке-форуме "Россия"

Новости часа: Собянин сообщил о появлении трех новых комфортных кварталов

Скорость электросамокатов в Москве могут ограничить до 20 км/ч

Главный каток страны начали заливать на ВДНХ

Благоустройство территории начали возле новой столичной станции "Физтех"

Тематический музей на Красной площади завершит работу 7 ноября

На юго-западе Москвы прошло благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ. В результате проведенных работ там появилась зона отдыха, площадь которой превышает две тысячи квадратных метров.

Специалисты отреставрировали сохранившиеся парковые скульптуры, а также воссоздали утраченные. Кроме того, восстановили три фонтана, организовали детские площадки, скейт-парк и зону для воркаута.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствопаркивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика