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08 ноября, 08:20

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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада дома на проезде Нансена

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада дома на проезде Нансена

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В Свиблове завершился капитальный ремонт фасада жилого дома в проезде Нансена. Здание возвели в 1959 году.

Для того, чтобы сохранить историческую красоту объекта, специалисты создали уникальный проект проведения работ. Фасад восстанавливали поэтапно.

На первом этапе специалисты промыли стены от грязи и копоти, а затем нанесли антикоррозийную защиту в местах намокания и восстановили разрушенные слои кирпичной кладки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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