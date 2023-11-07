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07 ноября, 09:15

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1970 года завершили на Снайперской улице

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1970 года завершили на Снайперской улице

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На востоке столицы завершилось комплексное восстановление многоквартирного дома, который был возведен по типовому проекту. Здание находится по адресу улица Снайперская, 4.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад и кровлю этого здания, а также провели замену его инженерных систем. Работы по восстановлению фасада велись поэтапно. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Программа: Мой район. Обратная связь
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