"Мой район. Обратная связь": новые места для прогулок и отдыха созданы в ТиНАО

В Троицком и Новомосковском административных округах созданы новые места для прогулок и отдыха. Специалисты привели в порядок парковую зону в поселке Мосрентген, а также Боровский парк и общественное пространство в поселении Марушкинское.

Так, например, в парковой зоне в поселке Мосрентген появились новые тропы, газоны и деревянные мосты. Там также установили 200 опор наружного освещения, благодаря им парк стал светлее. Вскоре там высадят более 300 молодых деревьев – дубы, клены, липы, ивы и сосны.

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