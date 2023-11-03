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03 ноября, 17:00

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"Мой район. Обратная связь": новые места для прогулок и отдыха созданы в ТиНАО

"Мой район. Обратная связь": новые места для прогулок и отдыха созданы в ТиНАО

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В Троицком и Новомосковском административных округах созданы новые места для прогулок и отдыха. Специалисты привели в порядок парковую зону в поселке Мосрентген, а также Боровский парк и общественное пространство в поселении Марушкинское.

Так, например, в парковой зоне в поселке Мосрентген появились новые тропы, газоны и деревянные мосты. Там также установили 200 опор наружного освещения, благодаря им парк стал светлее. Вскоре там высадят более 300 молодых деревьев – дубы, клены, липы, ивы и сосны.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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