"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в 1-м Неопалимовском переулке

Завершился капитальный ремонт доходного дома в 1-м Неопалимовском переулке. Его возвели в 1912 году в стиле модерн по проекту архитектора Харко. Здание обладает сложной геометрией Эркеров.

Специалисты разработали уникальный проект проведения работ и подобрали материалы. На первом этапе расчистили и промыли фасадные плоскости от накопившихся загрязнений, затем привели в порядок поврежденные участки кирпичной кладки и заделали трещины. Места намокания обработали антисептиком.

Также мастера обновили архитектурные элементы, восстановили гладкий и рустованный штукатурный слой стены, эрекры дополнительно подчеркнули фактурной штукатуркой. В финале фасад окрасили. Кроме того, отремонтировали балконы, заменили отливы и навесили новые водосточные трубы.

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