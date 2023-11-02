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02 ноября, 17:55

Город

"Мой район. Обратная связь": 4 тыс деревьев высадят вдоль московских дорог в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": 4 тыс деревьев высадят вдоль московских дорог в 2023 году

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Четыре тысячи деревьев высадят вдоль столичных дорог в этом году. А ждать, когда они вырастут не придется. Москву украсят липы, вязы, декоративные яблони и клены.

Работы по озеленению центральных улиц начались в столице еще несколько лет назад. Как показала практика, деревья хорошо приживаются даже на самых загруженных транспортом магистралях.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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