02 ноября, 17:55Город
"Мой район. Обратная связь": 4 тыс деревьев высадят вдоль московских дорог в 2023 году
Четыре тысячи деревьев высадят вдоль столичных дорог в этом году. А ждать, когда они вырастут не придется. Москву украсят липы, вязы, декоративные яблони и клены.
Работы по озеленению центральных улиц начались в столице еще несколько лет назад. Как показала практика, деревья хорошо приживаются даже на самых загруженных транспортом магистралях.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь