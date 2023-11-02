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02 ноября, 17:05

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"Мой район. Обратная связь": московские фонтаны законсервировали до весны

"Мой район. Обратная связь": московские фонтаны законсервировали до весны

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Все фонтаны законсервировали на зиму в столице. Всего их более 600.

Специалисты комплекса городского хозяйства проделали большую работу. Вначале из систем слили воду, потом провели очистку скульптур, чаш и оборудования, а затем демонтировали фонари, подводную подсветку и струеобразующие элементы. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями укрыли особыми конструкциями.

В течение зимы все сооружения будут готовить к новому сезону – проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры, облицовку чаш и парапетов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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