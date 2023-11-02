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02 ноября, 10:30

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома на Таганской улице

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома на Таганской улице

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Завершился капитальный ремонт здания, которому исполнилось 106 лет. Трехэтажный дом расположен на Таганской улице.

В первую очередь специалисты обновили фасад. После расчистки и штукатурки по сетке покрасили его специальной краской светло-бежевого цвета. Также заменили металлическое покрытие кровли. На крыше установили ограждение и водосточную систему.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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