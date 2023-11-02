"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома на Таганской улице

Завершился капитальный ремонт здания, которому исполнилось 106 лет. Трехэтажный дом расположен на Таганской улице.

В первую очередь специалисты обновили фасад. После расчистки и штукатурки по сетке покрасили его специальной краской светло-бежевого цвета. Также заменили металлическое покрытие кровли. На крыше установили ограждение и водосточную систему.

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