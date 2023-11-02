02 ноября, 10:30Город
"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома на Таганской улице
Завершился капитальный ремонт здания, которому исполнилось 106 лет. Трехэтажный дом расположен на Таганской улице.
В первую очередь специалисты обновили фасад. После расчистки и штукатурки по сетке покрасили его специальной краской светло-бежевого цвета. Также заменили металлическое покрытие кровли. На крыше установили ограждение и водосточную систему.
Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь