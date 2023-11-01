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01 ноября, 17:45

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома на Нижней Первомайской улице почти завершен

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В данный момент на Нижней Первомайской улице идет капитальный ремонт жилого дома. Здание возвели в 1950 году в неоклассическом стиле. Это архитектурная изюминка района Измайлово.

Особое внимание специалисты уделили восстановлению фасада. Они разработали уникальный проект проведения работ и подобрали качественные материалы. Мастера расчистили внешние стены от старой краски, заделали трещины и восстановили кирпичную кладку.

Кроме того, они обновили цоколь, заменили отливы и водосточные трубы, отремонтировали оконные двери и откосы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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