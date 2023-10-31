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31 октября, 17:55

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома завершился во 2-м Тушинском проезде

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома завершился во 2-м Тушинском проезде

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В столичном районе Покровское-Стрешнево завершился капитальный ремонт девятиэтажного жилого дома во 2-м Тушинском проезде. Его возвели в 1976 году.

Особое внимание уделили восстановлению поверхностей фасада, которые изначально отделаны мелкой декоративной плиткой. Для этого применили современную технологию с использованием полимерцементных растворов на армирующих сетках.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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